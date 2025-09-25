Andrzej Bargiel zjechał na nartach z Mount Everestu
Po zjechaniu na nartach z K2 w 2018, Andrzej Bargiel dokonuje równie niemożliwego i zalicza tym samym sposobem Mount Everest. Polska GUROM.ogurkiszony75
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Po zjechaniu na nartach z K2 w 2018, Andrzej Bargiel dokonuje równie niemożliwego i zalicza tym samym sposobem Mount Everest. Polska GUROM.ogurkiszony75
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (63)
najlepsze
@Dominek: Stary, nie wiesz o co pytasz. Jak za kowida opustoszyli stoki, to na jeden wbiliśmy właśnie na jabłuszku. Już palił licho że sterujesz i hamujesz kopytami, dzięki czemu cały czas masz pysk zawalony śniegiem i nic nie widać, ale za to jak równo było dupsko stłuczone.
Strasznie to był głupi pomysł, ale nikt nie zginął więc było w pyte. ¯\(ツ)/¯
może następne niech na sankach zjeżdża ale tyłem do przodu w samych majtkach cottonworld
Bardzo dobre efekty, podobno maksymalnie niweluje potrzebę aklimatyzacji. No tylko czy to jeszcze są te góry? To jak doping... https://wspinanie.pl/2025/05/ksenon-zadzialal-everest-zdobyty/
@Cogito-sum: Ktoś kiedyś stwierdził, że ciekawym byłoby oglądać olimpiadę samych dopingowców tylko dlatego, by zobaczyć jak wysoko człowiek jest w stanie ze wspomaganiem skoczyć, lub jak szybko na dopingu biec...
@maniek-maniewski: ... i fajkiem w zębach.