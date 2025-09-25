Dziwi mnie że polskie miasta tak mocno bronią się przed zintegrowanie płatności za bilety z kartami płatnościowymi typu tap-and-go które świetnie działa np. w UK, Włoszech czy Holandii. Nie zastanawiasz się ile płacić za bilet i inne tego typu pierdoły, zbliżasz kartę na wejściu i wyjściu a system nalicza ci najoptymalniejsze stawki po jakimś czasie np. zamiast kilku biletów jednorazowych policzy ci całodniowy, jeżeli wychodzi taniej itp.