Fala rozczarowania. Czemu Trójmiasto narzuca pasażerom niefunkcjonalną aplikację
Ani turyści odwiedzający Trójmiasto, ani nawet jego mieszkańcy nie mają do końca pojęcia, jak działa system Fala. Jeżeli już wiedzą, skarżą się na jego brak funkcjonalności i boją się, że dostaną mandat. Tymczasem władze zmuszają do korzystania z tegoż systemu, likwidując jakiekolwiek alternatywy.miszmaszyt
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
Spółka "krzak", o której mówisz, to Innobaltica. To nie jest IT, tylko zarządca systemu - jest to spółka samorządowa, 100% własność państwowa. No i oczywiście tam faktycznie 100% to przekrętactwo, nepotyzm, niekompetencja i "ja wiem lepiej niż mieszkańcy". Prezesem został facet, którego mieli już dość na poprzednim stanowisku, więc "zwolnili go poprzez
A to jest bardzo proste pytanie - by ten kto miał na tym zarobić, zarobił.