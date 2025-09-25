Ciekawe ile osób zdaje sobie sprawę, że jest droga wodna z Odry do berlina.



I teraz czemu padło na Gryfino? Bo blokuje 2 jedyne i potencjalne drogi do Szczecina, co oznacza, że ani transportu do nas, ani do berlina, a skoro nie ma możliwości transportu do berlina, to głupio by statki zatrzymywały się i wyładowywały w Szczecinie. Cwane te szwaby.