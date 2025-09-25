Nowy Park Narodowy Dolina Dolnej Odry w Polsce
24 września 2025 r. może przejść do historii jako moment przełomowy dla polskiej przyrody. Posłowie zdecydowali o rozpoczęciu prac legislacyjnych nad ustawą powołującą Park Narodowy Doliny Dolnej Odryszymon-flis
Komentarze (30)
Mam pytanie. Co się zmienia w kwestii transportu rzecznego w tym rejonie, skoro obecnie istnieje tam park krajobrazowy a zostanie on zamieniony w narodowy?
A ze względu na park krajobrazowy można było robić wszystko? Co zmienia zmiana formy parki, co zostaje ograniczone.
I teraz czemu padło na Gryfino? Bo blokuje 2 jedyne i potencjalne drogi do Szczecina, co oznacza, że ani transportu do nas, ani do berlina, a skoro nie ma możliwości transportu do berlina, to głupio by statki zatrzymywały się i wyładowywały w Szczecinie. Cwane te szwaby.
Tą Odrą nie ma obecnie co, skąd i gdzie transportować bo są alternatywne szlaki lądowe (A4, S3, S5), wokół których powstał i prężnie działa przemysł. Wykorzystanie szlaków wodnych do tych celów to utopia.
Ma być wielki transport barkami
Zrobimy kanaly, tamy leje transzeje!
https://wroclaw.tvp.pl/64403512/niemcy-inwestuja-w-srodladowe-drogi-wodne