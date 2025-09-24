"Jaszczur" i Ewa S. zapłacą za swoje słowa. Właśnie zapadł wyrok
Wojciech O. ps. "Jaszczur", jeden z liderów ruchu Rodacy Kamraci, został we wtorek skazany przez kielecki sąd na rok prac społecznych.Zenzowaty
Komentarze (58)
@kinlej: o jezuniu xDDD
Inaczej mówiąc chodzi o 1200 odcinków ich programów. I ktoś teraz będzie siedział przez dwa lata i oglądał te odcinki by zrobić 598549 tomów akt sądowych i żeby to wszystko skończyło się na pracach społecznych. Polski wymiar "sprawiedliwości" to naprawdę komedia.