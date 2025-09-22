Unijna transformacja energetyczna jest błędna i niszczy konkurencyjność Europy
Prezes Maspexu nie zostawia na polityce klimatycznej suchej nitki. Jedzie równo, a jednocześnie merytorycznie. Niepokojące rzeczy mówi też o systemie kaucyjnym.artur-kielbasinski
- #
- #
- #
- #
- 56
- Odpowiedz
Komentarze (56)
najlepsze
Na szczescie produkcja z oze jest tania i watpliwosci nie mam....
@Morthgar: z drugiej strony Europa uzależnia się od żywności przez umowę z Mercosur i dodatkowo zwiększa ślad węglowy przez transport żywności przez ocean. Tu nie chodzi o niezależność czy ekologię tylko krótkoterminowe interesy wielkiego biznesu głównie z Niemiec. Tak samo jest w przypadku milinow imigrantów.
@ipiter0: to informacja nieprawdziwa, krajowe wydobycie pokrywa 99% zapotrzebowania w energetyce.
@ipiter0: eeeeeee... niewątpliwie ma to dla planety i klimatu znaczenie, że Chiny są liderem w emisji CO2.
Emitują go tyle, że dochodzą do 1/3 światowej emisji.
A kiedyś byli pomijalni w bilansie emisyjnym ale nie tak ekologiczni jak rozumiem
Zakład zużywający 14 tirów dziennie mąki uruchamia właśnie kolejną linię produkcji.
Słowa nic nie znaczą.
A my w tym czasie nadal uczymy górników i Solidarność liczenia do 12 ¯\(ツ)/¯
@lubieDuzeiGrubeKredki: a CEO jakiejś firmy spożywczej, to jakie ma kompetencje, by mówić o energetyce ( ͡º ͜ʖ͡º)?
@Tamerlan: a jakie ma urzędnik w brukseli? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Dodam, że zanieczyszczenie oceanów są kraje azjatyckie: https://obserwatorgospodarczy.pl/2023/02/24/9-na-10-krajow-najbardziej-zanieczyszczajacych-oceany-znajduje-sie-w-azji/
Bo z jednej strony nie mają kasy na bycie eko, a z drugiej, bo tam produkuję się
@3majmipiwo: jak zainteresuje wyborców, to może europosłowie się zmienią