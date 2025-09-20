Straż Miejska pochwala parkowanie na chodniku
Straż Miejska w Warszawie publikuje na swoim profilu zdjęcie zaparkowanego samochodu na środku chodnika w miasteczku rowerowym. Widocznie nauka od najmłodszych lat, że chodnik nie jest dla pieszych...matixrr
Komentarze (22)
Ja rozumie oburzenie bo młodzi ludzie mają się uczyć zasad w bezpiecznym miejscu i wyrobić sobie właściwe wzorce niemniej afera na FB z leksza jest z d--y.
Tak samo jakby to była zabawkowa strzelnica to nie warto sobie celować w głowę mimo, że w teorii żadnej krzywdy nie można sobie zrobić.
Mnie też w-------ą teoretycy jeżdżenia autem. Zawsze też robi mi się cieplej na serduszku jak widzę kogoś jadącego rowerem na chodniku, zamiast na wąskiej jezdni. Dziękuję mu wtedy w duchu