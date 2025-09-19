Szokujący napis na witrynie sklepu. To hasło rodem z III Rzeszy
Hasło "Żydom wstęp wzbroniony!", widniejące na witrynie jednego ze sklepów we Flensburgu, wywołało falę oburzenia w całych Niemczech. Sprawą zajmuje się już prokuratura, a eksperci alarmują o rosnącej liczbie antysemickich incydentów w regionie.rybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- 104
- Odpowiedz
Komentarze (104)
najlepsze
Karta holokaustu w rękach Izraela, nie jest już nic warta i nie szukałbym tu powiązania z Iii rzesza, a tym co się dzieje w Palestynie.
Poważnie, co jest z tobą nie tak?
Komentarz usunięty przez moderatora
@tussipect: To nie żaden antysemityzm. To zdrowy antysyjonizm.
@xer78: ufff, poczułem się jak bym zjadł porcję warzyw i stronił od alko ;)
Cóż za ironia.