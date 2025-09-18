Interaktywna mapa nowych rezerwatów przyrody w Polsce (2024-2025)
W marcu 2024 Lasy Państwowe ogłosiły ambitny projekt pt. "100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych" (brzmi znajomo, c'nie?). Lubię rezerwaty, więc zrobiłem interaktywną mapę, na której można znaleźć wszystkie utworzone po tym terminie. Po kliknięciu w obszar wyświetlają się dodatkowe informacjemariw
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
Właśnie poszła łatka, która to naprawia.
Nawigację z za pomocą gestów można wyłączyć w menu.
zobaczyłem.
edit: pod mapą jest też tabela z listą nowych rezerwatów
PS. Nie da się podejrzeć informacji o tym rezerwacie w środku.