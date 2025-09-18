Około 1/3 Polski jest objęte różnymi formami chrony przyrody typu rezerwaty, parki narodowe, natura 2000 itp. Moim zdaniem to już za dużo szczegónie że najwygodniej jest ograniczać zagospodarowanie terenu który nie jest w rękach państwa. Wychodzi najtaniej. Niech sobie prywatna osoba płaci podatki ale wybudować się np na tej ziemii niech nie ma prawa.