Koniec legendy w łazience. Kultowe mydło Fa znika z rynku
To już oficjalne: kultowe mydło Fa, które przez ponad 70 lat gościło w łazienkach milionów Polaków i nie tylko przechodzi do historii. Producent, firma Henkel, potwierdził, że mydło nie jest już produkowane.Bobito
Komentarze (28)
@hh88hh: Nazwa "Fa" mydła pochodzi od niemieckich słów "fabelhafte" (co oznacza „fantastyczny”) oraz "Fadenseife" (co oznacza „mydło”)
@zaqpy: To takie coś co działa tak samo jak Fafspraju, tylko inaczej.
Fa w kulce.
W zeszłym roku jak byłem w stolicy kupiłem w podziemiach dworca centralnego od jakiegoś hindusa mydło - nie dość, że pięknie pachniało to jeszcze
W ogóle skład kosmetyków to jakaś tragedia ludzkości, ale ludzie to kupują więc tego...
A jak nie to polski Biały Jeleń jest jak zawsze świetny
( ͡~ ͜ʖ ͡°)