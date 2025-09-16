Bo to są przepisy z lat 50-tych, gdy o badaniach DNA jeszcze nie słyszano. W dobie badań genetycznych takie prawo to archaizm. Trzeba je dostosować. Płacący alimenty, nawet jak dowie się o tym, że nie jest ojcem to powinien mieć prawo nie tylko samodzielnie zaprzeczyć ojcostwa w sądzie (a nie przez prokuraturę, która odmawia wszczęcia postępowania), ale jeszcze mieć prawo do zwrotu nakładów alimentacyjnych.