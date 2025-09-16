Matka kłamie, ojciec płaci. Bulwersująca luka w obowiązku alimentacyjnym
Mężczyźni mogą latami płacić alimenty na cudze dzieci, a odzyskanie niesłusznie przekazanych pieniędzy graniczy z niemożliwością. Obowiązujące przepisy częściej chronią dobro dziecka niż poszkodowanego ojca, a rola matki w całym procesie pozostaje praktycznie poza jakąkolwiek odpowiedzialnościąkasia-nowak85
Komentarze (23)
@Kogutt: Podobnie jak z niepłacącymi za wynajem mieszkań. Przerzucenie kosztów na właściciela i luzik, niech on się martwi.
Zajebiscie ważny jest właściwy wybór partnerki życiowej, aby później nie przechodzić przez piekło rozwodu walki o dzieci i całego tego syfu.
Tutaj BEZPŁODNY ojciec trójki dzieci, w tym bliźniaków. Żona doprowadzila go do próby samobójczej, na szczęście przeżył i mógł opowiedzieć swoją historię.
Link
... tylko co to znaczy zinterpretują wam szarlatani w togach sędziowskich, którzy zrobią potrójne salto i orzekną, że przywileje emerytalne esbeków im się po prostu należą. Ale tobie nie należy się równy wiek emerytalny z kobietami albo jakiekolwiek przywileje. Masz iść do okopów bronić tej neo-kolonii januszeksowo-deweloperuchowej.