Kibole to bydło. Wandale, którzy są tak głupi, że biją się za klub, która ma ich w czertach literach a jego piłkarze w zamian za pensję idą grać do klubu rywalizującego i olewają ich ciepłym moczem. Nie potrzebujemy ukraińców, muzułmanów czy mokebe by czuć się mniej bezpiecznie. nie dlatego, że tamci są święci i należy ich wpuszczać. Ale w latach 90 Polska była monoetniczna a strach było wyjść po 20.00. Gdy zniknie Pokaż całość