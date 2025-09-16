Nocna zemsta kiboli Widzewa. Atak na rodzinę za zamalowanie graffiti
Obrzucili elewację butelkami z olejem silnikowym, walili w okna i próbowali przedrzeć się za ogrodzenie. Co ich tak rozwścieczyło? To zapłata za to, że prawie 70-letnia właścicielka budynku ośmieliła się zamalować graffiti, którym wcześniej oznaczyli swój teren.CrazyZdzich
Komentarze (64)
najgorsze, że to nie jest żart, bo faktycznie mogliby takie wyroki dostać, ale policja i tak patusów nie namierzy
Potem się okazało że na 2 auta przyjechali i czekali i z jednej i z drugiej i szukali zaczepki, z tego co pamiętam to tam była jakaś afera że jakiemuś chłopu (losowemu) tak go pobili że jeszcze po głowie skakali i czaszka pęknięta.
Kibole to p--------e patusy,
To podchodzi pod nękanie i działanie zorganizowanej grupy przestępczej!!
Za takie nękanie i grożenie powinni natychmiast pójść siedzieć na 10 lat!!