Unia myśli o tym na poważnie. Całkowity zakaz dla Rosjan.
Unia Europejska rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu na jej terytorium dla rosyjskich turystów - poinformował serwis Euractiv. Inicjatywa wyszła z krajów bałtyckich, Polski i Finlandii.PiotrSkargarkson
Jakoś tyle lat zbliżenia ich nie nauczyły europejskości to niech się radykalizują
Do tego niech deportują cały kacapstan z niemiec
@Mknobek1: czy zachodnia cywilizacja też tak uważa?