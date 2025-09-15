Popularność Yerba Mate w Polsce to dla mnie fenomen ʕ • ᴥ • ʔ Piję mate od 18 lat i jak pracowałem jeszcze w Polsce, to w biurze było co najmniej kilka innych osób pijących regularnie mate. Potem przez 10 lat pracy na Tajwanie w różnych firmach spotkałem chyba tylko dwóch Tajwańczyków, którzy wiedzieli, co to jest. Tak to z resztą miałem dzień świstaka i tłumaczenie za każdym razem co to dlaczego Pokaż całość