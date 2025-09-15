I cyk p---------e wykopkow o tym jak minimalna jest odpowiedzialna za drozyzne a nie korporacje, ktore was ruchaja bez mydla weryfikuje jeden obrazek.



Gdyby nie minimalna to do dzis by Janusz płacił 5zl/h a przy takim braku oporu jaki prezentujecie to byscie dalej j----i 7 dni w tygodniu.



Po co bronic interesów miliarderow za free? Żałosne



