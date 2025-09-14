Zamieszki w Madrycie. Agresywny tłum zatrzymał kolarzy, policja użyła gazu
Zamieszanie na finiszu wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana w Madrycie. Zamiast spokojnej parady zwycięstwa - chaos, blokady i starcia z policją. Propalestyńscy demonstranci wtargnęli na trasę i zatrzymali peleton. Organizatorzy musieli podjąć bezprecedensową decyzję: ostatni etap został przerwanyrybak_fischermann
ekipę Izrael Premier Tech w najwyższej dywizji kolarskiej
,,Tegoroczna edycja Vuelta a Espana obfituje w skandaliczne zajścia. Na drodze organizatorów stają grupy protestujących. Nie inaczej było w niedzielę. Jedna z osób doprowadziła do wypadku kolarza.
Czytaj dalej pod linkiem: https://www.meczyki.pl/newsy/inne/wielki-skandal-na-vuelta-a-espana-nie-do-wiary-co-zrobili-wideo/280358