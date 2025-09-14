Bo sąsiad nie chciał więcej dzieci. Ta kradzież zelektryzowała całą Polskę.
Przypominamy historię 19-latka spod Konina, który ukradł promieniotwórczy iryd z budowy pątnowskiej elektrowni.WstretnyOwsik
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 6
- Odpowiedz
Przypominamy historię 19-latka spod Konina, który ukradł promieniotwórczy iryd z budowy pątnowskiej elektrowni.WstretnyOwsik
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (6)
najlepsze
Mam nadzieję, że wychował jak swoje :)
https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/krakow/krakow-wciaz-trwaja-poszukiwania-niebezpiecznego-defektoskopu-ktory-zaginal-w-marcu/