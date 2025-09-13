Jak byłem mały to mieszkałem na czwartym (ostatnim) piętrze bloku na którym była syrena, dokładnie nad moim balkonem, w czasach komuny była czasami testowana i to co się działo u mnie w domu to była masakra.

Wszystko się trzęsło, szklanki spadały z ławy a dźwięk rozchodził się po całym ciele i czuć było jak wibrują kości, strasznie wtedy panikowałem, i nawet zatkanie uszu nic nie pomagało, do dzisiaj mam traumę związaną z Pokaż całość