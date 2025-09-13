Ważna informacja: stopnie alarmowania i rodzaje syren alarmowych
Widząc ile podczas dzisiejszego alarmu w Świdniku i okolicach pojawiło się dezorientacji wśród ludzi, którzy nie wiedzieli co oznaczają wyjące syreny warto byłoby przypomnieć sobie znaczenie różnych sygnałów.Drom
Komentarze (85)
najlepsze
Wyobraź sobie r--ź jaka odbyłaby się w Świdniku, gdyby rzeczywiście wpadły tam dziś drony, podczas gdy ludzie chodzili i jeździli sobie po ulicach jak gdyby nigdy nic.
Ludzie wolą afery od merytorycznych i rzeczowych informacji, które rzeczywiście mogą się przydać. Następnym razem dam tytuł znaleziska "Doda zesrała się przed sejmem".
Godzina 22.00, a tu syreny alarmowe wyją i za chwilę słychać w oddali, że jedzie sporo samochodów na sygnale. Ale wszyscy mają to w dupie, bo to co parę dni tak jest. Okazuje się, że to OSP sobie tak wyje, mimo, że do komunikacji korzystają z
Przecież u nas nie ma schronów.
"Uwaga! Child Alert! Zaginęła 11-letnia dziewczynka, lekko kręcone brązowe włosy, 158 cm wzrostu. Zdjęcie i komunikat na stronie internetowej Policji."
Wszystko się trzęsło, szklanki spadały z ławy a dźwięk rozchodził się po całym ciele i czuć było jak wibrują kości, strasznie wtedy panikowałem, i nawet zatkanie uszu nic nie pomagało, do dzisiaj mam traumę związaną z
@polski_chinczyk_kek: w kiblu (serio).
Szansa że rakieta walnie prosto w Ciebie jest bardzo mała.
Natomiast jak walnie gdzieś w okolicy to lepiej żebyś nie był w pomieszczeniu