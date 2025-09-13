Policja: mandatów za parkowanie nie będzie bo kto by miał czas na pierdoły
Policja oficjalnie przyznaje, że nie zamierza zajmować się nielegalnym parkowaniem. Kierowcy mogą więc spać spokojnie, a piesi najlepiej niech nauczą się latać. Sugeruje że obywatelska postawa to DZIAŁANIE NA RZECZ ROSJIPiottix
Komentarze (50)
najlepsze
no chyba że chodzi o pomaganie szarym obywatelom to akurat nie xDDDDDD
Bezradność policji: nie jesteśmy w stanie ustalić kto prowadził samochód.
Krawężniki czują sie szlachta 😀
@gr100: Dokładnie. To było całe ich życie. Dlatego wypracowali całą kulturę jak się od tej pracy migać. Jak się nie zmęczyć. Od tego zależało ich przetrwanie.
Jakby ktoś nie wiedział - do zgłoszeń na MŻ nawet nie jeżdżą - zaznaczają w ciemno co tam im się podoba ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@dumpmuzgu: A potem pewnie pierwszy będziesz jęczał w innych tematach, że polska policja tylko łata budżet państwa. Że są silni wobec, słabych i słabi wobec silnych, bo zamiast zajmować się poważnymi przestępstwami i wykroczeniami, to czepiają się zwykłych kierowców za duperelki.
