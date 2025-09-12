Górnicy - 170tys odprawy od 3 lat stazu pracy, a ty rób na to wszystko :)
Po miesiącach konsultacji i setkach uwag, rząd finalizuje prace nad kluczową nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która ma uregulować proces stopniowego wygaszania sektora do 2049 r. Projekt przewiduje ogromne odprawy dla górników i urlopy osłonowe - co może spotkać się zPiersiowkaPelnaZiol
Komentarze (26)
@qusqui21: Jaki wypracują, taki odłożą :D
Jeszcze rozumiem jakby to był serious business i te kopalnie przynosiły by krociowe zyski, jak np. Orlen. Albo chociaż zabezpieczały nam wydobycie na wypadek wojny (gdzie była okazja żeby się wykazać, to jeszcze nas wyruchali za nasze).