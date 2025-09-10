Pies pilnuje mu hurtowni, więc wrzucił go w koszty. Fiskus reaguje
Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy z artykułami erotycznymi chciał odliczyć od podatku wydatki na psa, który pilnuje mu magazynu z towarem. Mężczyzna przekonywał, że w przypadku pojawienia się osoby obcej pies szczeka i natychmiastowo budzi mieszkańców domu.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (69)
najlepsze
@djtartini1: Teraz mi zaimponowałeś.
Są jeszcze ludzie na wykopie, którzy nie mają sieczki i propagandy zamiast mózgu.
Dyrektor KIS właśnie podważył możliwość zaliczenia kosztów zatrudnienia do kosztów prowadzenia działalności, jeżeli umiejętności pracownika nie wynikają z edukacji, a z intuicji. Doskonały ruch!
Poza tym argument o szczekaniu na kurierów, więc przedsiębiorca szybciej może reagować na ich przyjście... No za samo takie pajacowanie odrzuciłbym wniosek za to, że zajmuje czas urzędów na pierdoły
tu probelm, gdyby wpisał 100% nikt by się niezainteresował.
W odpowiedzi poprosiłbym o wskazanie przepisu, który mówi że ochrona musi być profesjonalna.
Fajnie, tylko jakie jakie ma znaczenie, czy jest to jedyne zabezpieczenie czy nie? Już nie wspomnę o absolutnym braku kompetencji urzędasa do pouczania Pana Przedsiębiorcy na temat tego, jakie zabezpieczenia ma stosować w swoim magazynie.
