9 września rusza proces w sprawie Sebastiana M
W Piotrkowie Trybunalskim rusza proces Sebastiana M. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzieniacoiber
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
W Piotrkowie Trybunalskim rusza proces Sebastiana M. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzieniacoiber
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (59)
najlepsze
Od osoby prawda? Prawda...? (ꖘ‸ꖘ)
@deap: Niestety ale to byłoby zbyt piękne.
W dodatku to co siedzi teraz policzą mu na poczet kary... jego mać
pod artykułem podpisana dwójka dziennikarzyn
super robota
Komentarz usunięty przez moderatora