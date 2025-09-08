Paliwa kopalne z Norwegii mają ocalić Europę. Polska to widzi
Norwegia umacnia pozycję kluczowego dostawcy gazu do Europy, inwestując rekordowe środki w sektor naftowo-gazowy. Równocześnie Orlen zwiększa wydobycie gazu na Morzu Norweskim, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie Polski. Jak podaje Financial Times, rosnąca produkcja paliw kopalnych w Norwegii...KapitanTorpedal
Komentarze (36)
@zatyczkos: W tej chwili. Za np. 30 lat może to wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście to mały kraj, tylko 5,5 mln ludzi.
Jak znajdziesz gdzieś wiarygodne badania jaka jest graniczna podaż norweskiego gazu, to pogadamy. Jeśli nie będzie to ujęte w badaniach, weź pod uwagę, że w ciągu kilku lat technologia też posunie się do przodu.
Swoją drogą jak to jest że prąd z węgla jest zły, z gazu jest dobry? Przecież i tu i tu wydalane jest co2.
@fervi: CO??? LOL :D
Wyk0pki jak widać w formie :D
Tona węgla dla odbiorców detalicznych to 1400zł za tonę, gazu to 4,4 z m3. W przeliczeniu na kWh z węgla wychodzi 20 groszy, gaz 40 groszy.
Niesterowalnym jest wiatrak. Energię z węgla możemy precyzyjnie dawkować.