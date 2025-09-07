Niebezpieczeństwa związane z wędkowaniem na skałach!
Ten film ma na celu uświadomienie, czego nie robić. Zbyt chętnie łowiliśmy ryby w niesprzyjających warunkach i zapłaciliśmy za to cenę.starnak
Komentarze (35)
najlepsze
Biali są mądrzejsi bo się przyczepiają pasami i zabezpieczają. Chinole nie za bardzo bo im bliżej tym dalej można rzucić wędką z drugiej strony ich jest dużo więc natura dba o balans.
Generalnie rock fishing to najniebezpieczniejszy sport w Australii
https://www.youtube.com/watch?v=xOsn6C2aoC8&t=6s
Ciekawostka:
Po co tak łowią? Nie chcę moherzyć w stylu: "A na co to, a po co to?", serio zastanawiam się, co wędkarze z tego mają. To zmienia jakoś diametralnie technikę wędkowania? Pozwala wyciągnąć ryby, których inaczej się nie złapie? Tam w ogóle da się cokolwiek złowić w takiej zawierusze?
