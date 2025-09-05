Indie zrobiły swój pierwszy procesor.
Indie zaprezentowały swój pierwszy mikroprocesor zaprojektowany i wyprodukowany w kraju. Vikram 3201 jest 32-bitowym procesorem ogólnego przeznaczenia z taktowaniem 100 MHz i obsługą obliczeń zmiennoprzecinkowych. Oferuje 32 rejestry 32-bitowe. Został wykonany w technologii 180 nm.FredOnizuka
Jeśli już przy gównie i curry jesteśmy, to wolałbyś jeść curry o smaku gówna, czy g---o o smaku curry?
Tym bardziej imponujące
@mikebydpl: Tak to już jest, przecież z Chin była i nadal jest beka na takim wykopie, mimo że Chiny już zdominowały sporo różnych branż xD. Z Chińskiej branży mikroprocesorów też jest beka, że xx lat za zachodem i inne takie. Tylko że nikt nie zaczął produkować procesorów od razu w dwóch nanometrach. I tak samo jak Chińczycy nadrobili inne
A fundusze takie jak KPO są rozgrabiane na jachty, sauny i samochody dla januszy.
Taki procesor nie jest do gamingowego (ani żadnego innego konsumenckiego) komputera.
Ale Rosja teraz wisi na pasku Chin w kwestii mikrokontrolerów czy procesorów do sterowania uzbrojeniem (rakiety, drony, amunicja krążąca).
Zresztą
To tylko pokazuje że wartościowi dla rozwoju kraju jest może 5% populacji (czyli w Indiach 70 milionów ludzi). Reszta może srać do rzeki.
Ps. Oczywiście każdy z nas uważa że jest w tych 5% (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Poczytaj co to kastowość i wiara w reinkarnację. To rozwiążesz zagadkę tych skrajności w Indiach.
To też jest powód skąd u nich tyle samobójców rzucających się pod ciężarówkę czy pociąg.
Indie to jest ostatni kraj na świecie który chciałbym odwiedzić … nie mówiąc o życiu tam.
Jaki polska ma własny procesor (ʘ‿ʘ)
MCY7880 – klon Intel 8080
Architektura: 8-bitowa (kopiowana z Intela 8080)
Taktowanie: ~2 MHz
Miałem kiedyś Pentium 100MHz... nie było źle