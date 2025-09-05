Powiedzmy sobie wprost: nauczyciel, który zgodził się na takie coś, nie ma za grosz jakiegoś wewnętrznego wyczucia. Sam musi być mocno niedojrzały, jeśli nie widzi problemu w tym, że uczniowie śpiewają taką piosenkę.



Zwolnienie to konieczność. Ktoś taki nie nadaje się do zawodu nauczyciela.