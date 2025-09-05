Nauczycielki zwolnione!
Skandaliczny występ na inauguracji roku szkolnego w SP nr 10 w Starachowicach. Przypomnijmy, "Na weselu w Dubaju, będę pijana, będę pijana" - m.in. takie słowa padły w piosence zaprezentowanej na Inauguracji Roku Szkolnego w SP nr 10 w Starachowicach.meliss
- #
- #
- #
- #
- #
- 170
- Odpowiedz
Komentarze (170)
najlepsze
Jakieś niezbyt rozgarnięte nauczycielki wybierają niewłaściwą piosenkę na rozpoczęcie roku szkolnego - instant zwolnienie.
Nie chodzi o to że popieram ich zachowanie, ale trochę wydaje się niewspółmierna ta kara ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Co do szkół, to jak widać poziom spada. Dobrze, że zwolnili, bo jak jakaś nauczycielka jest aż tak nierozgarnięta to chyba nie powinna pracować z dziećmi. Bo nie rozumiem dlaczego mamy tolerować, żeby dzieci były uczone przez ludzi którzy mają problem z utrzymaniem minimalnych standardów. Brak jakiegokolwiek wyczucia i zastanowienia się.
Inaczej jakby była
I bardzo dobrze. Za propagowanie w szkole! wśród dzieci i młodzieży destrukcyjnych zachowań tego typu niedorozwinięte patuski z edukacji trzeba eliminować! + doszło do kompromitacji szkoły ze wsi #starachowice
Najbardziej szkoda dzieci.
Komentarz usunięty przez moderatora
Zwolnienie to konieczność. Ktoś taki nie nadaje się do zawodu nauczyciela.
Komentarz usunięty przez moderatora
@sdghsd-dfhdfh: Niekoniecznie. Może któraś z samotnych matek przyniosła piosenkę, a te(idiotki) nie zrecenzowały treści.
U nas jak zorganizowano mini playback show to cztery osoby wybrały sobie piosenkę o Mietku żulu ;) nauczycielom się nie spodobało ale nie protestowali podczas występu.
@breskali: to nie impreza szkolna tylko inauguracja szkolna i jednoczesnie upamietnieniem II WŚ. Twoje liroje to zamierzchle czasy dzikich i patologicznych osiedlowek, ktore dzieki pracy wielu osob na szczescie odeszly w niepamiec.