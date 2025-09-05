Gotówka wraca do łask Polaków. W obiegu już ponad 400 mld zł
Choć płatności bezgotówkowe zdominowały codzienne zakupy, gotówka nie znika z portfeli Polaków. Wręcz przeciwnie jej rola rośnie, zwłaszcza w kontekście niepewności gospodarczej i geopolitycznejrybak_fischermann
Komentarze (70)
@Griev: Albo inaczej - rosną ceny wszystkiego i np minimalna krajowa.
Ziobro zaskoczenia.
US zamknął mi konto na miesiąc, mimo ze uregulowalem należnośc na 3-ci dzień. Od tego czasu zawsze mam w domu gotówkę.
Ludzie kombinuja.