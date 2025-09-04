Google nielegalnie zbierało dane o użytkownikach. Zaważyła jedna funkcja
Google musi zapłacić ponad 400 mln USD kary za naruszanie prywatności użytkowników.ross-flow
Komentarze (33)
@lubieDuzeiGrubeKredki: Bo nie trenują swojego AI. Trenują inne AI. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Prawnicy się tak spatologizowali, że już głównie zajmują się grami słownymi i trikami.
@lubieDuzeiGrubeKredki: Proponuję przeczytać książkę Limes Inferior powinna Ci się spodobać.
Lol, oddali 0,5% przychodu jako karę. To nawet nie jest śmieszne. Kolejny przykład jak wielkie korpo kradnie i oszukuje bo się to opłaca.
Z innej beczki, Meta z------o na torrenatach książki do karmienia swojego modelu AI i co? Sąd stwierdził, że ok bo potrzebowali. Wszystko spoko. Fair use. Dla ciekawych https://youtu.be/sdtBgB7iS8c
Produkt największej na świecie agencji reklamowej. ;)
@fervi: Już nie. Dodatkowo w przyszłym roku google zablokuje mozliwość instalowania apk od niecertyfikowanego dewelopera.