W tym artykule brak ważnej informacji.



Żeby pływały statki handlowe, muszą mieć dokąd płynąć. Tymczasem władze Elbląga (PO) nie chciały lub nie umiały dogadać się z rządem Zjednoczonej Prawicy na temat rozbudowy portu w Elblągu, do tej pory nie rozpoczęły pogłębiania toru wodnego w obrębie portu do co najmniej takiej głębokości jak tor wodny przez Mierzeję Wiślaną, a choć obecny rząd (PO) już w roku 2023 obiecywał dogadać się z władzami Elbląga Pokaż całość