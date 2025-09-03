Ujawniono, ile statków przepłynęło w tym roku kanał na Mierzei Wiślanej
Urząd Morski w Gdyni poinformował, że w tym roku przez kanał na Mierzei Wiślanej przeprawiło się tysiąc jednostek. Największy ruch w porcie Nowy Świat był od maja do września. Kanałem płynęły głównie łodzie rekreacyjne.rybak_fischermann
Komentarze (41)
najlepsze
czyli tyle co nic i tak jak wielu pisało, kanał nie ma żadnego znaczenia gospodarczego.
W 2024 roku odnotowano łącznie 1909 statków, w tym 190 jednostek towarowych bez ładunku, 123 jednostki państwowe (głównie Straży Granicznej), 32 jednostki rybackie i 27 jednostek towarowych z ładunkiem.
Żeby pływały statki handlowe, muszą mieć dokąd płynąć. Tymczasem władze Elbląga (PO) nie chciały lub nie umiały dogadać się z rządem Zjednoczonej Prawicy na temat rozbudowy portu w Elblągu, do tej pory nie rozpoczęły pogłębiania toru wodnego w obrębie portu do co najmniej takiej głębokości jak tor wodny przez Mierzeję Wiślaną, a choć obecny rząd (PO) już w roku 2023 obiecywał dogadać się z władzami Elbląga
Zakop.