Pirat drogowy wzywa do wykasowania filmu z wyczynami w oparciu o prawo autorskie
Zostaliśmy wezwani do natychmiastowego usunięcia wizerunku pewnej osoby, który został opublikowany na platformie "X". Nadawca pisma informuje nas, że publikacja ta narusza jego prawa, powołując się na art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponieważ nie udzielił on wyraźnej zgody...konradpra
- #
- #
- #
- #
- 96
- Odpowiedz
Komentarze (96)
najlepsze
Tak swoją drogą to ten film nagrał prowadzący więc:
1. Jeżeli to nie zgłaszający jechał, to nie jest to jego film i nie ma prawa wnosić żadnych żądań
2. Jeżeli to jego film, to należy go bezzwłocznie ukarać za niebezpieczną jazdę.
Wystarczyło, że pirat drogowy sobie wygenerował pismo 'od prawnika' w chatcie gpt xD
masz https://x.com/bandyci_drogowi/status/1962976823786275157
Miałem coś podobnego. Kanalia prawnicza od kilku lat nie dał rady wnieść pozwu, którym mi groził. Ale na etapie pogróżek szmata prawnicza była tak pewna swego. Jak ja tymi łajzami gardzę. Szmacą się z każdym, kto zapłaci. A jeśli dobrze zapłacą to odwalają usługi, których nawet call-girl nie robią.
Ja bym się wstydził opublikować coś takiego, nie dziwię się że chce to usunąć
No to chwila. Żąda usunięcia swojego wizerunku, ale jednocześnie twierdzi że nie ma dowodu na to że to był on? To albo to był on, i żąda usunięcia swojego wizerunku, albo to nie był on i wtedy niech s-------a.
Na miejscu serwisu, wrzucił bym filmik ponownie,