Coraz więcej Brytyjczyków wybiera Polskę. Nowy trend w migracji
Na liście krajów wybieranych przez Brytyjczyków coraz wyżej plasuje się Polska. Najnowsze badanie ujawnia, że liczba Brytyjczyków mieszkających nad Wisłą wzrosła w ostatnich latach ponad czterokrotnie, a nasz kraj znalazł się w pierwszej dziesiątce najchętniej wybieranych miejsc do życiao__0
Komentarze (37)
Owszem, są Brytyjczycy którzy migrują do Polski, ale nie przesadzajmy, to nie są dziesiątki albo setki tysięcy osób, to jest niespełna 4000 osób. Tak, to są Brytyjczycy (nie Polacy
71987 Polaków którzy urodzili się w UK - w większości dzieci i nastolatkowie, czyli 20 lat temu Polacy wyjechali, w UK założyli rodziny, i teraz wracają całymi rodzinami,
Oraz 3987 Brytyjczyków - tu nie wliczają się Polacy z podwójnym obywatelstwem.
Więc te 18500 Brytyjczyków mieszkających w Polsce, 95% to Polacy urodzeni w UK.
@Marcin-kski: Tu obstawial bym ze to chlopy brytyjskie, co maja zony polki przyjechali do polski po prostu, Czyli jak by nie zona polka to by nie przyjechali do
Ale z tego 6 to dzieci naszych emigrantów, już z paszportami brytyjskimi.
Poziom
Jak ktoś przenosi się z jednego kraju do drugiego to jest to migracja.
mnie tego nie tlumacz, angolom wytlumacz (powodzenia). wg nich, oni nie są migracją bo nie przenoszą się za pracą ani nie uciekają ze swojego kraju (choć coraz częściej tak to się dzieje) tylko przenoszą się gdzieś indziej (ale np korzystają ze służby zdrowia tych krajach).
Na yt jest pełno materiałów o kolejnych krajach które są "fajne" do życia i przyjazne brytyjczykom, po brexicie ciężko im przenosić się do hiszpanii a
oczywiście przywożą ze soba pro-imigranckie przekonania polityczne
ja bym nie wpuszczał
@sawes1: Plot twist. Ci Brytyjczycy co przyjezdzaja to wlasnie Ahmedy ( ͡° ͜ʖ ͡°)