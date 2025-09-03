Najpierw przez lata pracowano nad kosmicznymi normami unijnymi, które każdy musiał wprowadzać. Kosztowało to tyle, że nie da się tego policzyć. Pracowano nawet nad krzywizną banana i nad tym, czy pomidor to owoc, czy warzywo, albo czy ślimak to ryba. Przepieprzono miliardy, biliardy kasy na wszelkiej maści regulacje dotyczące praktycznie wszystkiego. Tylko po to, aby teraz podpisać kontrakt z USA bez żadnych praktycznie negocjacji i importować produkty niezgodne z unijnymi normami.

