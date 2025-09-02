''Nie wjechal w pana bo pan robil kroczki do tylu'' no tak, lepiej bylo twardo stac i miec kolana wygiete w druga strone aby udowodnic swoja racje. W policji to jednak nieudacznicy pracuja, wszystko idzie u nich najmniejsza linia oporu, zadnej wlasnej iniciatywy, tylko zaslaniaja sie przepisani- ktorych i tak nie znaja- a pozniej fajrant i do domu.