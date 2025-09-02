Utrudnianie pracy służby ochrony
Panowie z Solid Security nielegalnie parkują, a pieszego, który się na to nie zgadza, po prostu przepychają samochodem. Ochroniarz zmyśla "interwencję", do której jakoś nikomu się nie śpieszy. Policja nie potrafi znaleźć silnego dowodu potrącenia, bo nie widać nóg...LudzieToDebile
Komentarze (10)
@jacke: policjant powiedział, że będzie kara, ale równie dobrze może lecieć w kulki i dać pouczenie.
@bedziezle: linia najmniejszego oporu
a przedstawił sie z imienia, nazwiska, stopnia i pokazał odznakę policyjną?
jak nie to nie muszą sie go słuchać a szeryfek może spadać na bambus
@LudzieToDebile: no co tam nie masz z kim się kłócić atencjuszu? Już patrzę co się dzieje.