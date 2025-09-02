Jest teraz bardzo dobra szansa żeby Wisłę pogłębiać, na dnie ułożyć kostkę albo beton a najlepiej asfalt wtedy ta woda jeszcze szybciej będzie płynąć do Bałtyku. Gdzie się tylko da koryto trzeba uregulować, wyprostować. W tym jesteśmy mistrzami.

A no i zapomniałem jeszcze o opłatach, trzeba wprowadzić opłatę od niskiego stanu wody i utwardzenia dna Wisły.

Może się poprawi i będzie lepiej.