Dramatyczny stan wody w Wiśle. Absolutny rekord!
Najniższy w historii pomiarów stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa. Z powodu niskiego poziomu wody kursowanie promów na Wiśle jest zawieszone już od 12 sierpnia do odwołania. Prognozy wskazują, że tak niski poziom wody ma utrzymać się przez najbliższe dni.ZobaczLink
Komentarze (93)
@andrzej67: Eeeee nie to nie... to trzeba na spokojnie... przemyslec... zaplanowac. A nie tak ze woda jest nisko to na lapucapu.
https://youtu.be/s69yBDesGVg?si=mE9WaYGc67xxe9kT
A no i zapomniałem jeszcze o opłatach, trzeba wprowadzić opłatę od niskiego stanu wody i utwardzenia dna Wisły.
Może się poprawi i będzie lepiej.
@deusa: Ale nie ma jej na tyle żeby chociażby dostarczyć ją do elektrociepłownil.
Tobie też nie życzę abyś się utopił, keep yourself safe.
@Banita77: Łoo panie... z takim nastawieniem to daleko nie zajdziesz... pójdziesz kawałek dalej i spadniesz z krawędzi ziemi xD