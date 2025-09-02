przy okazji tematu o filmach lat 90- ostatnio robie sobie powtórkę polskich "klasyków" z lat 80 i 90 i kurcze, te filmy i seriale zestarzały sie jak mleko. Wtedy to było wow, oglądało sie z przejęciem a teraz trąci myszką i to ostro. Chyba największe rozczarowanie to "Wielki Szu" i "Ekstradycja" - w mojej pamieci były super, a przy ponownym obejrzeniu....