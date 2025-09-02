Nie żyje Graham Greene. Zagrał Kopiącego Ptaka w "Tańczącym z wilkami"
W wieku 73 lat zmarł Graham Greene. Aktor stał się znany dzięki roli indiańskiego szamana w oscarowym hicie "Tańczący z wilkami" z Kevinem Costnerem.smutny_kojot
Wydaje mi się że generalnie chodzi o postać Roya i finał filmu. Wcześniej ginie ten sympatyczny Chińczyk co zaprojektował ich oczy, ginie mądry dr Tyrell, ginie i JF Sebastian. Androidy zabijają przyjaznych im ludzi nawet gdy nie potrzebują.
A na końcu Roy oszczędza Deckerta który chciał zabić Roya i zabił inne androidy.
podobno wywołał straszny ból doopy wśród indian bo hurr durr zrobili białasa bohaterem plemienia
