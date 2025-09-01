Ja pier... Bez względu na okoliczności zajścia (czy jechaliście rowerem po chodniku na przykład, nawet szybko - to nie czyni was winnym że sie pies rzucił !) - na policje ZAWSZE dzwonimy i czkeamy na ich przyjazd. Nie później, nie po lekarzu itd. Od razu! Bez względu jak bardzo ta pani jest dla was miła. Dlaczego - bo to że piesek ma szczepinia to nic nie znaczy. Pies ma zarazki w pysku Pokaż całość