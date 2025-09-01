Streamer ugryziony przez psa podczas transmisji live: "musiał pan coś zrobić".
Polski streamer został ugryziony przez psa podczas jazdy rowerem w czasie transmisji na żywo. Psiara: "musiał pan coś zrobić", "może ma pan jakąś złą energię".WielkiNos
- #
- #
- #
- #
- #
- 186
- Odpowiedz
Komentarze (186)
najlepsze
MOZE MA PAN JAKĄŚ ZŁĄ ENERGIĘ?! xDDDDDD
Btw. jak użarł jednego chłopa co na rowerze jechał to jaka jest gwarancja że nie użre przechodzącego dziecka? Ewidentnie baba niereformowalna, nie widzi swojej winy, jeszcze narzeka że "ale co w związku z tym, chce pan zemną iść do sądu?". Jak ktoś by ją ugryzł w rękę to też się jej tak może tłumaczyć? "Może i panią
dlatego kazdy pies obowiazkowo kaganiec w miejscu publicznym
@Pawel993: Roczne dziecko ma jeszcze bardzo małe zęby i ledwo chodzi, jak niby ma kogoś ugryźć?
zamiast przeprosic i sie ukajać to ona facetowi wyrzuty że może złą energie ma, szczyt
Komentarz usunięty przez moderatora
@stefan-buczalski23: Nie mamy wolnych patroli, czas oczekiwania 4h. Po 5h oddzwania z pytaniem czy jeszcze czekamy, jak tak to będą za 30 min.
Nie można zbadac psa czy jest chory (dopiero jak ewentualnie wykituje).
Pies ma miec nadzór epidemiologiczny przez 14 dni od zdarzenia (jak nie wykituje to na 99% nie był chory)
Jak ktoś dosłownie spier..i to szpital i obowiązkowo szczepienia.
Zaszczepienie psa nie gwarantuje, ze nie zachoruje.
Tak samo jak szczepionki dla ludzi nie gwarantują 100%
@bartja: moze jeszcze sie ubezpieczac? ( ͡° ͜ʖ ͡°)