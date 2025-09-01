Ja już 2 lata zbieram się do ugotowania kilku zup z k------o starej książki, moją uwagę przykuł np barszcz szczawiowo - pokrzywowy.



Na YT oglądam gościa co gotuje na przykład posiłek który podawano na na pokładzie Hindenburga w dniu katastrofy, albo na Tytaniku itp.

Jest też taki obwieś co piecze ciasta i inne desery z starych książek kucharskich, głónie z czasów "Wielkiej depresji"



Ostatnio nawet natrafiłem na filmy o roślinach jadalnych i potraw z Pokaż całość