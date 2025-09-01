Spadek aktywności w polskim przemyśle. Takie dane po raz piąty z rzędu.
Polska produkcja wciąż w recesji. S&P Global podało, że sierpniowy wynik Purchasing Managers' Index (PMI) kształtuje się na poziomie 46,6, a to wskazuje na dalszy spadek aktywności. Choć nowe zamówienia wciąż maleją, tempo spadków łagodnieje.PiotrSkargarkson
Dlatego zawsze beka z ludzi, którzy się cieszą jak gospodarka Niemiec zwalnia a potem nie rozumieją czemu u nich na zakładzie nie ma podwyżek albo wprowadzana jest redukcja zatrudnienia.
Nie. W 2025 to nadal wina pisu.
Co z tego że rząd się zmienił jak pis cenami Energi i paliwa zamknął fabryki? Dziwne że
Więcej drogiej energii, podatków od CO2, wyższych składek! Polska i Europa WYTRZYMA!
Polacy tacy pamiętliwi, pamiętają II WW, pamiętają Wołyń ale co było 35 lat temu, jak się kończy złe gospodarowanie i bezmyślne zadłużania to już pamięci nie starczyło