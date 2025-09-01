Pewnie i tak do niektórych nie dotrze, że problemy zachodniej Europy, głównie Niemiec, to też nasze problemy. Jeśli ich auta się nie sprzedają i ich fabryki dostają zadyszki, to automatycznie przechodzi to na nas z racji naszych powiązań gospodarczych.



Dlatego zawsze beka z ludzi, którzy się cieszą jak gospodarka Niemiec zwalnia a potem nie rozumieją czemu u nich na zakładzie nie ma podwyżek albo wprowadzana jest redukcja zatrudnienia.