Aferę z czapką komentują już najwięksi z największych na YT
17 milionów subskrybentów, 350 tysięcy wyświetleń w zaledwie 3 godziny. Penguinz0 AKA MoistCr1TiKaL, znany choćby z tego, że uratował zbiórkę podpisów StopKillingGames, publikuje dziewięciominutowy film na temat naszego rodaka. Polecam!planarize
i juz sie zaczela kolejna antypolska swiatowa nagonka o zlodziejach,,,
Gdyby go chociaz zatrzymali do wyjasnien... A mamy brak reakcji i nadal Swiat nie wierzy
@san-san: Nie powiedział tak nikt. Wychodzą z ciebie kompleksy.
@damianooo8: Kolega nawiązuje do niemieckiej reklamy telewizyjnej. Reklamującej wyjazdy do Polski.
"jedź do polski twój samochód już tam jest"
Jedyne kompleksy widzę u tych którym pękają d....
ciekawe komu niby ukradł tą czapkę? jedyny prawny właściciel tej czapki to sportowiec który przekazał ją dobrowolnie,a to że ten buc ją zgarną pierwszy to nie jego sprawa,po za tym
sprawa została już załatwiona dzieciak dostał czapkę i zdjęcie z tym gościem.Koniec tematu
nie sądzę żeby sportowiec chciał chodzić po komisariatach i sądach w sprawie głupiej czapki.A póki co to tylko od niego
To jest najświeższy temat. Viral
Co powiem - nie ważne, za tydzień będzie nowy temat. Ważne żeby się klikało
ps. dywersyfikacja nakryć głowy - 500 tys.