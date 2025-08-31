Morawiecki z tą miską ryżu miał rację. Polaczków trzeba trzymać krótko bo nie mają za grosz honoru, moralności i klasy. Gdy tylko poczuje bogactwo, zamiast świecić przykładem zamienia się w roszczeniową mendę której wydaje się że wszytko wolno, bez żadnych konsekwencji. Wykupuje się od ponoszenia odpowiedzialności. Wszytko na pokaz i na niby