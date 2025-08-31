Dania obniza VAT na książki do 0% i obniża podatek na prądzie.
Rząd Danii zapowiedział likwidację wynoszącego 25 proc podatku VAT na książki. Od 2026 r. ma również przestać obowiązywać starodawny podatek od czekolady i kawy. Kolejną zapowiedzianą ulgą jest znaczna, o 95 proc., obniżka podatku od zużycia prąduCzolgowy_tank
Komentarze (13)
@opast: Przypominam że u nas już 14 lat obowiązują TYMCZASOWE PODWYŻSZONE STAWKI VAT NA OKRES DWÓCH LAT
Także znamy się na podwyższaniu podatków jak nikt inny( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dania: ok. 0,3763 EUR/kWh
Średnia UE: około 0,2872 EUR/kWh
( ͡° ͜ʖ ͡°)