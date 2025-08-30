Donald Trump szykuje USA do inwazji na Wenezuele? Byłby z tego nowy Irak
Pętla zaciska się wokół szyi dyktatora Wenezueli Nicolása Maduro. Co najmniej siedem amerykańskich okrętów zbliża się do wybrzeży jego kraju.Dorodny_Wieprz
Komentarze (64)
najlepsze
To nie jest przypadek.
Ale zależność jest nieco inna niż ci się wydaje.
Kraje w których nie było demokracji przed odkryciem cennych złóż mają prawie żadne szanse na normalne rządy - zamordyści mogą się utrzymać za kasę ze złóż. A w przypadku ropy, nawet fikać na arenie międzynarodowej.
https://www.youtube.com/watch?v=rStL7niR7gs
Nigdy nie zostali zaatakowani
Nigdy, żadne państw nie zagrało USA
A otrzymali najwięcej Nobli pokojowych
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident
https://deepnewz.com/venezuela/china-concord-resources-begins-1-billion-venezuelan-oilfield-development-under-5-fb838c73
Ten kraj od wielu lat jest w kiepskim stanie i chyba co 4 osoba uciekła z kraju bo nie da się tam normalnie żyć.
Bez planu nagrywał o tym kraju 6 lat temu i obstawiam że nie wiele się zmieniło
@cielak44: Tego bym nie był pewien. Tam panują bardzo silne anty imperialne i anty amerykańskie nastroje, wielu ludzi uważa się za poszkodowanych, że ich kraj mógłby być bogaty i silny gdyby nie zła Ameryka. Więc potencjalny konflikt to jedynie polityczne paliwo dla Maduro
Lets blow him to kingdom come