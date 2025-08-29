Lwy i tygrysy zabite podczas remontu. Skandal w legendarnym zoo
Obrońcy praw zwierząt oskarżają władze ogrodu zoologicznego w Gizie o zabicie kilkudziesięciu drapieżników, w tym 16 lwów i 6 tygrysów. Według oficjalnego raportu, ciała zwierząt trafiły do spalarni śmieci, a ich skóry zakonserwowano w zamrażarkach.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
Od razu mi to śmierdzi ze to zabicie na zlecenie i skóry pójdą do osob które sobie je zamówiły.
Zarchiwizowali je w chmurze ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://mamadu.pl/122359,krwawe-show-w-dunskim-zoo-odor-tak-silny-ze-dzieci-zatykaly-nosy
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/kolejna-kontrowersyjna-decyzja-kopenhaskiego-zoo-nie-zyja-cztery-lwy/b1mys