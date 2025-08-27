Atak na Niedzielskiego. Sprawcy w rękach policji
Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów"starnak
Komentarze (97)
najlepsze
zapewniam Cie że będą mieli, tylko nie tak jak chcesz. Tzn. nie na zasadzie "nie karajmy chłopaków bo będziemy następni" tylko "d---------y im maksa bo będziemy następni"
Już nawet prokuratora ogarneła sprawexDDD
Patrzcie jak szybko frajerzy działa Państwo, ofc dla wybranychxD
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pobicie-adama-niedzielskiego-jest-ruch-prokuratury,nId,8014930