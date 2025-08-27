Hity

tygodnia

Medicover blokuje terminy abonamentowcom dostępne tylko za 350 zł w Medistore
4814
Niemiecka firma 256mln przychodu strata 5mln!
2875
Na Islandii żeby mieć psa w bloku konieczna jest zgoda wszystkich sąsiadów!
2721
Aż 100 ataków dziennie. Rośnie liczba pogryzień przez psy.
2426
Opublikowali KPO dla kultury
2251

