Techno Balkon z Gdańska dostał 200 tys. zł z KPO na kulturę.
Imprezowania Techno Balkon z hali Oliwia otrzymała 200 tysięcy dofinansowania z KPO na Rozwój kultury!Czolgowy_tank
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Imprezowania Techno Balkon z hali Oliwia otrzymała 200 tysięcy dofinansowania z KPO na Rozwój kultury!Czolgowy_tank
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
Po drugie: nie znam tej knajpy, ale zobaczyłem kilka nagrań.
Czy 200k to duża kwota dla miejsca w którym można się pobawić przy innych rytmach niż Maryla Rodowicz, Stachursky, czy Podaiadło?
Nie. To bajecznie niska kwota. Bo z tego, co widzę, to nie jest tak, że oni sobie do dziś puszczają muzykę z balkonu, tylko
@ECMAlover: to po co w ogóle po takie grosze wyciągają ręce? Nie dość że dla nich to żaden pieniądz, to jeszcze my jako obywatele będziemy musieli to spłacać