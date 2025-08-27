Po pierwsze to nie wiem o czym jest ten artykuł, bo za wiele z tytułem wspólnego niema.

Po drugie: nie znam tej knajpy, ale zobaczyłem kilka nagrań.



Czy 200k to duża kwota dla miejsca w którym można się pobawić przy innych rytmach niż Maryla Rodowicz, Stachursky, czy Podaiadło?



Nie. To bajecznie niska kwota. Bo z tego, co widzę, to nie jest tak, że oni sobie do dziś puszczają muzykę z balkonu, tylko Pokaż całość