Miał tylko zejść na dół na chwilę, by spotkać się z kolegą... mówi zrozpaczona pani Aleksandra. Jej syn - 19-letni Oliwier - trafił do szpitala ze śladami pobicia wprost z policyjnej interwencji. Zmarł na drugi dzień... Do tych tragicznych zdarzeń doszło w Elblągu 15 sierpnia.