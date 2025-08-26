19-latek zmarł w szpitalu po interwencji policji
Miał tylko zejść na dół na chwilę, by spotkać się z kolegą... mówi zrozpaczona pani Aleksandra. Jej syn - 19-letni Oliwier - trafił do szpitala ze śladami pobicia wprost z policyjnej interwencji. Zmarł na drugi dzień... Do tych tragicznych zdarzeń doszło w Elblągu 15 sierpnia.Kajoj
Komentarze (29)
najlepsze
@Palisraka: Ogólnie, nieuku patentowany!
A więc robił burdy i policja na miejsce była wzywana
Sąsiedzi zapewne odetchną z ulgą i będą cieszyć się spokojem. Numeru mieszkania też zapomniał, żeby normalnie zadzwonić domofonem?
Czy może rodzice sami obawiali się go wpuścić do domu i robił grubą zadymę?