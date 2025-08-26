Porsche rezygnuje z fabryki baterii, nie jest w stanie konkurować z Chinami.
Wysiłki niemieckiej elektromobilności na rzecz niezależności spełzły na niczym. Cellforce - spółka zależna Porsche ogłasza upadłość, nowowybudowana fabryka zostaje zamknięta, a ponad 200 pracowników traci pracę. Koncern wraca do zamówień baterii z Chin i Korei.Manah
@krzysztof48: Dlaczego tylko pół? Reszta z czego niby wyżyje? Z amerykańskich i japońskich turystów? Czy z naprawiania klapek Kubota? Dobijanie rolnictwa, zakaz używania węglowodorów (a poza Europą – gazu, węgla i ropy jest w ch…, więc zarobku z naszego wydobycia i tak nie będzie). Nic sensownego nie produkujemy, nic istotnego (oprócz maszyn do produkcji
A ty nawet nie umiesz porządnie i tanio wyprodukować auto.
Tam gdzie nie ma ceł Chińczycy szturmem zdobywają rynek.
W UK juz 10% nowo sprzedawanych aut to chińczyki i rośnie.
https://www.bbc.com/news/articles/clyxld2ner0o
https://www.thisismoney.co.uk/money/electriccars/article-15021859/Cheap-Chinese-electric-vehicles-dominate-UK-roads-European-car-makers-retain-focus-upmarket-SUVs.html
@konradpra: Za to są ekologiczne. To chyba mała cena za to żeby planeta nie spłonęła od litu znajdującego się w ziemi.
@GangKobry: Nawet jakbyśmy kompletnie odrzucili wszystkie normy itd to i tak już za póżno. Mental Azjatów jest zdecydowanie inny niż Europejczyków. To była tylko kwestia czasu.
