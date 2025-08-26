Ciężko, by było inaczej jak Unia nakłada sankcję na samą siebie. Najpierw zajechała produkcję silników spalinowych, w których Europa była najlepsza a potem wymyśliła sobie elektryki, gdzie wszyscy startują od zera i kiedy Chiny wydawały ogromne pieniądze na R&D subsydiowane przez państwo to my ratowaliśmy planetę spawaniem nakrętek na stałe. I nas pokonali w naszej własnej grze...