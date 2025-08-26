Ponad 50 tysięcy zwolnień w rok. To koniec potęgi niemieckich samochodów?
Niemiecka motoryzacja na zakręcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z branży zniknęło ponad 50 tysięcy miejsc pracy. To największa fala redukcji zatrudnienia spośród wszystkich gałęzi niemieckiego przemysłu. Powody? Spadająca sprzedaż, rosnąca konkurencja z Chin, kosztowna transformacja na elektromobirybak_fischermann
Komentarze (44)
1. Europa to nie Chiny, my jestesmy przyzwyczajeni i lubimy miec wybor. A pchaja nam meleksy i robia downsizing zeby spelniac jakies gowno normy.
2. Wyglad wspolczesnych aut oraz wykonanie - Chinczyk robi auta pod Europejczyka z jakoscia wykonania (np BYD) a przdde wszystkim wyposazeniem bijacym na glowe europejski marki a my (w tym wypadku Niemcy, Francuzi czy Wlosi) robimy jakies pokraczne auta ktore maja sie podobac Chinczykom. A
w 2008 r montowałem robota razem z prasą krawędziową w pewnej firmie koło Łodzi - robot bierze obrabiany detal, podkłada pod prasę i potem odpowiednio obraca a następnie tę blachę już powyginaną odkłada; jeśli jest przerwa świąteczna to sam po sobie sprząta a na koniec