No ciekawe czemu:

1. Europa to nie Chiny, my jestesmy przyzwyczajeni i lubimy miec wybor. A pchaja nam meleksy i robia downsizing zeby spelniac jakies gowno normy.

2. Wyglad wspolczesnych aut oraz wykonanie - Chinczyk robi auta pod Europejczyka z jakoscia wykonania (np BYD) a przdde wszystkim wyposazeniem bijacym na glowe europejski marki a my (w tym wypadku Niemcy, Francuzi czy Wlosi) robimy jakies pokraczne auta ktore maja sie podobac Chinczykom. A Pokaż całość