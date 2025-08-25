Byłem w Indiach 7 lat temu, potem mój kuzyn pojechał tam na miesiąc miodowy. Oprócz zatrucia pokarmowego, nasze spostrzeżenia dotyczyły także psów. Nie ma różnicy, czy bezpański, czy "pański" - wszystkie wyglądają na zaniedbane i biegają luzem w stolicy tego g*wnianego kraju. Zatem, jeśli plan usunięcia miliona psów wejdzie w życie, wielu ich właścicieli będzie wkrótce szukać swoich Dolarów od strony przepompowni xD