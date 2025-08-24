Niektórzy powiedzą że "to stary mur" ale jaka jest pewność że nie bazgrają później po nowych elewacjach? Każdego "puszkarza" bym wyłapywał i jak z zagranicy to wydalić a jak nasz rodak to za każde złapanie z puszkami na mieście to 1 rok prac społecznych w odmalowywaniu elewacji + 10 tys. zł kary. Takich pajaców co myślą że mogą bazgrać bo to artyzm trzeba szybko i sprawnie usadzić.