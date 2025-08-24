Para ze wschodu niszczy Warszawę malując graffiti.
W dodatku uczą tego samego małe dziecko. Może czas na deportację?Marekkk12345
- #
- #
- #
- #
- #
- 98
- Odpowiedz
W dodatku uczą tego samego małe dziecko. Może czas na deportację?Marekkk12345
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (98)
najlepsze
Nie wiem czemu zakładasz że mażący po ruinach i mażący po zabytkowych kamienicach to są zbiory rozłączne
Czytałem kiedyś że złapanie graficiarza ma niewielki efekt bo kary są znikome.
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl