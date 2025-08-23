Sensacyjne odkrycie archeologów pod Inowrocławiem. Pochówek sprzed 8000 lat pne
- W Polsce natrafiano już na pojedyncze pochówki mezolityczne, ale ten jest pierwszym zbiorowym pochówkiem z tego okresumaverick075
Komentarze (23)
@malin90: nawet Biblia o tym mówi: "z prochu powstałeś i w proch się obrócisz". Brak tylko wzmianki, że to się odbyło w Polsce i dlatego Biblię uważam za mało wiarygodne źródło.
Tak to prace budowlane wstrzymane, ba jeszcze inwestor musi zapłacić.
No i jaki jest sens pochówku jak można zostać wykopanym? ( ͡º ͜ʖ͡º)
-ze przy pogrzebach swiezo-zmarlych wykorzystywano, nadpruchniale trumny wydobywane z grobow. Co wiecej, tak odzyskiwane trumny z nowym umarlakiem stawiano na katafalkach w kaplicy/kosciele podczas nabozenstw pogrzebowych;
-ksiadz tam pisze o tym, ze trumny zakopywane byly