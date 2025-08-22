UE cofa się z klimatycznej agendy pod presją Waszyngtonu
W ramach nowej umowy handlowej z USA, Unia Europejska zobowiązała się do złagodzenia swoich regulacji środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, które Amerykanie uznawali za bariery handlowe.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
Swoją drogą wspaniałe mamy elity. Jeżdżą do starego biznesmena, żeby pokornie słuchać, co ma im do powiedzenia. Potencjał 27 państw marnotrawiony przez głupotę i chore ideologie.
@Latarenko: Spytaj się Trumpa. Na razie jest zajęty tęsknotą za Putinem. Nie może się doczekać aż będą razem oglądać mundial w USA
@Jarkendarion:
Przeczytajcie artykuł. Nastąpią dwie zmiany:
1. Odstąpienie od dyrektywy wylesiania, ale obowiązuje to na terenie lasów tropikalnych. Nie dotyczy lasów europejskich. Dotychczas unia stosowała bariery przy imporcie żywności, jeżeli jej produkcja wiązała się z karczowaniem lasów w Ameryce PD. Oznacza to, że amerykańskie firmy będą mogły przysyłać do nas produkty żywnościowe wytworzone na terenach wyciętych lasów w Brazylii czy innym Peru. Staniemy się największą republiką bananową w historii.
2. zniesienie