UWAGA ZADOWOLENI!!!

Przeczytajcie artykuł. Nastąpią dwie zmiany:

1. Odstąpienie od dyrektywy wylesiania, ale obowiązuje to na terenie lasów tropikalnych. Nie dotyczy lasów europejskich. Dotychczas unia stosowała bariery przy imporcie żywności, jeżeli jej produkcja wiązała się z karczowaniem lasów w Ameryce PD. Oznacza to, że amerykańskie firmy będą mogły przysyłać do nas produkty żywnościowe wytworzone na terenach wyciętych lasów w Brazylii czy innym Peru. Staniemy się największą republiką bananową w historii.

2. zniesienie Pokaż całość